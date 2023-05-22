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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов: «Да, мы будем играть в атаку»

22 Мая 2023 • 18:56 Комментировать
Пари НН
0:0
Сочи
1 2.75 X 3.15 2 2.75
1-й тайм

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- После поражения «Урала» в этом туре «Сочи» как минимум десятое место в турнирной таблице гарантировал. В чем сейчас мотивация вашей команды?

- Мы не смотрели в таблицу, там «Урал» победил или проиграл, нам без разницы. Мы идем от игры к игре, как я говорил, наша мотивация на оставшиеся игры - показывать тот футбол, который нравится зрителям, плюс у ребят есть имя, которое они должны поддерживать на протяжении всех матчей. Вот и вся мотивация.

- Состав вообще не поменяли. Победный состав не меняете никогда, или как?

- Нет, иногда и победный состав меняем, но сейчас решили не делать изменений, потому что все, в принципе, устраивало и в предыдущей игре. Парни, которые вышли на замену в предыдущей игре, усилили и заслужили тоже место в основе, как и те, что начинали. Поэтому была такая головная боль. Но это приятная головная боль.

- Вы сказали, что будете играть в футбол, который нравится болельщикам. Значит ли это, что сегодня будете играть в атаку?

- Да, мы будем играть в атаку, конечно, не забывая об обороне. Но атакующий футбол - э то та модель, к  которой мы стремимся.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Сочи
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ПАРИ НН СОЧИ
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