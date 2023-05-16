Мелкадзе назвал цель «Сочи» на остаток сезона

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе порассуждал о цели своей команды на оставшуюся часть сезона.

«Настрой у нас на конец сезона — это победа в каждом матче. Хотим порадовать болельщиков. Ещё у нас домашний матч с «Зенитом», - заявил Мелкадзе «РБ Спорт», добавив, что поставил бы завершающемуся сезону оценку в пять баллов из 10.

Напомним, что «Сочи» из-за нестабильных результатов оказался вне борьбы за медали и завершит сезон, вероятно, в середине турнирной таблицы. Сейчас у клуба девятое место и 37 набранных очков. В ближайшем туре Премьер-лиги подопечные Дмитрия Хохлова отправятся в Нижний Новгород, где сыграют с «Пари НН» Сергея Юрана.

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