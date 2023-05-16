Агент: «К Джорджевичу есть интерес от двух российских клубов»

Игор Глушевич, агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, рассказал об имеющемся интересе к черногорскому футболисту со стороны двух других российских клубов.

«Останется ли Лука в «Сочи»? Посмотрим, пока от клуба нет никаких новостей. Но могу сказать, что к Джорджевичу есть интерес от двух других российских клубов», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джорджевич провёл за «Сочи» 17 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт 28-летнего футболиста с южанами рассчитан до конца июня нынешнего года.

Отметим, что ранее Джорджевич выступал за такие клубы, как «Локомотив» и «Зенит». С петербуржцами черногорец выиграл Суперкубок России.