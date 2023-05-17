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Дркушич: «На данный момент я футболист «Сочи», посмотрим, что будет дальше»

17 Мая 2023 • 14:54 Комментировать
Пари НН
...
Сочи
22.05 19:00

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался о своём будущем.

Напомним, действующий контракт 23-летнего словенца с южанами рассчитан до лета 2025 года. По словам самого Дркушича, сейчас он полностью сконцентрирован на выступлениях в составе своей нынешней команды.

«На данный момент я футболист «Сочи», сейчас я сфокусирован на трёх оставшихся матчах моей команды. Хочу сделать всё, чтобы помочь «Сочи», а также попасть в сборную на матчи Лиги наций. А что будет дальше – посмотрим», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провёл в футболке сочинского клуба 29 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ваня Дркушич
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ПАРИ НН СОЧИ
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