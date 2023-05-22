«Сочи» пропустил ещё один гол в матче с «Пари НН»

Начало второго тайма матча 28-го тура с «Пари НН» получается провальным для «Сочи». На первых минутах после паузы Виктор Александров здорово запустил мяч в правую девятку. А уже на 62-й минуте мяч снова побывал в воротах второй команды прошлого сезона. Дмитрий Рыбчинский взял игру на себя, от правого угла штрафной продвинулся к центру и пробил в дальнюю часть ворот - это голевая попытка.

Счет стал 2:0, и у нижегородцев остаются шансы выбраться из зоны стыковых матчей. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.