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«Сочи» пропустил ещё один гол в матче с «Пари НН»

22 Мая 2023 • 20:25 Комментировать
Пари НН
4:0
Сочи
окончен

Начало второго тайма матча 28-го тура с «Пари НН» получается провальным для «Сочи». На первых минутах после паузы Виктор Александров здорово запустил мяч в правую девятку. А уже на 62-й минуте мяч снова побывал в воротах второй команды прошлого сезона. Дмитрий Рыбчинский взял игру на себя, от правого угла штрафной продвинулся к центру и пробил в дальнюю часть ворот - это голевая попытка.

Счет стал 2:0, и у нижегородцев остаются шансы выбраться из зоны стыковых матчей. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Пари НН
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