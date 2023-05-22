Юран: «Ищем связки, которые у нас заработают впереди»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- После поражения от «Факела» в какой атмосфере проходила подготовка? С каким настроем сегодня игроки выйдут на поле?

- Хорошая атмосфера, рабочая. Анализируем предыдущий матч, готовимся к сопернику, поэтому всё по стандартной схеме.

- Пять изменений в стартовом составе - это реакция на матч с «Факелом»?

- На игру? Что вы имеете в виду «на игру»?

- После поражения решили поменять так?

- Это не после поражения. Я до этого уже говорил, что не могу найти именно непосредственно связки, которые будут забивать мячи. Потому что я до этого говорил, что я не комплектовал команду, и у меня нету времени, по ходу чемпионата мне приходится непосредственно ловить вот эти связки, которые все-таки заработают. Мы в обороне нашли. Сейчас вот ищем, по крайней мере, связки, которые у нас заработают впереди. Я надеюсь очень.

- На какой позиции сегодня будет играть Каккоев? Вы его использовали в центре обороны и в опорной зоне.

- Каккоев - защитник, а вообще он полузащитник. Если кто-то считал, что мы какой-то матч проводили, и там шесть защитников вышли, то над внимательно смотреть позиции, потому что он играл и до меня центрального полузащитника оборонительного плана. Поэтому сейчас он будет играть защитника.