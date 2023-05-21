Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Батырев не покинет «Сочи» этим летом»

21 Мая 2023 • 15:29 Комментировать
Пари НН
...
Сочи
1 2.75 X 3.30 2 2.65
22.05 19:00

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Амира Батырева, сообщил, что футболист не покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Амир не покинет «Сочи» этим летом, он только начал получать игровые минуты. Сперва ему нужно закрепиться в составе, показать себя. Мы не думаем сейчас о смене команды», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Батырев провёл за «Сочи» девять матчей и забил один гол. По информации портала Transfermarkt, контракт футболиста с южанами рассчитан до конца июня нынешнего года.

После 27 туров РПЛ «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Андрей Талаев Амир Батырев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
100 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
3
0
2.14 3.55 3.45
Видео
21.05.23 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.60 3.70 2.60
Видео
21.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
15:45 · Россия. Премьер-лига
Балахнин считает «Ростов» фаворитом в игре с «Краснодаром»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Зеленов: «Спартак» купит игрока за 20 млн евро? Никаких рамок по суммам не ставится
15:30 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали о планах на летние сборы
15:29 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Батырев не покинет «Сочи» этим летом»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Гарре реализовал пенальти, «Крылья Советов» уже громят «Урал»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал главные проблемы «Спартака» и ЦСКА в преддверии дерби
15:19 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» снова забили «Уралу» уже в начале второго тайма
15:18 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА огласил состав на битву со «Спартаком»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Промес и Соболев – в атаке «Спартака» на дерби с ЦСКА
15:16 · Россия. Премьер-лига
Ловчев верит в победу «Краснодара» над «Ростовом»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Кухты: «Я не шантажировал «Локомотив»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: Не думаю, что «Краснодар» ставит цель попасть в топ-5
15:00 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Не считаю Денисова и Пруцева серьёзными потерями для «Спартака»
14:57 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» открыли счёт в матче с «Уралом», забив на 45-й минуте
14:54 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали, где проведут сборы
Все новости
Рекомендуем