Агент: «Батырев не покинет «Сочи» этим летом»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Амира Батырева, сообщил, что футболист не покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Амир не покинет «Сочи» этим летом, он только начал получать игровые минуты. Сперва ему нужно закрепиться в составе, показать себя. Мы не думаем сейчас о смене команды», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Батырев провёл за «Сочи» девять матчей и забил один гол. По информации портала Transfermarkt, контракт футболиста с южанами рассчитан до конца июня нынешнего года.

После 27 туров РПЛ «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков.