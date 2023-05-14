«Сочи» лишь один раз проиграл в «Ростову» в РПЛ за восемь встреч

Сегодня «Сочи» на последних минутах добыл победу над «Ростовом» в рамках РПЛ – 1:0. Таким образом, «Ростов» остаётся одним из самых удобных соперников сочинской команды в рамках элитного дивизиона.

Всего эти команды сыграли друг против друга восемь раз. В них «Сочи» лишь один раз уступил «Ростову», притом, все четыре домашних матча против ростовчан сочинцам удалось выиграть. Также у «Сочи» есть еще одна гостевая победа в Ростове-на-Дону и два ничейных результата.

Напомним, что судьбу минувшего матча решил гол 19-летнего Тимофея Шипунова – молодой форвард «Сочи» поразил ворота Сергея Песьякова на 89-й минуте основного времени.