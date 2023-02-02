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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калешин считает, что Сперцян не дотягивает до уровня хороших европейских клубов

02 Февраля 2023 • 13:12 Комментировать
Краснодар
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Сочи
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03.02 19:30

Экс-защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением о возможном переезде полузащитника Эдуарда Сперцяна в Европу.  

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют нидерландский ПСВ и ряд итальянских клубов. По мнению Калешина, Сперцяну ещё год стоит провести в РПЛ, поскольку до европейского уровня он пока не дотягивает.

«Сперцян — очень перспективный, молодой парень, но объективно не дотягивает до хороших европейских клубов. Сейчас ему надо окрепнуть, ещё больше получить опыта в РПЛ и только потом пробовать», — цитирует Калешина Metaratings.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виталий Калешин Эдуард Сперцян
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