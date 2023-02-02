Калешин считает, что Сперцян не дотягивает до уровня хороших европейских клубов

Экс-защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением о возможном переезде полузащитника Эдуарда Сперцяна в Европу.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют нидерландский ПСВ и ряд итальянских клубов. По мнению Калешина, Сперцяну ещё год стоит провести в РПЛ, поскольку до европейского уровня он пока не дотягивает.

«Сперцян — очень перспективный, молодой парень, но объективно не дотягивает до хороших европейских клубов. Сейчас ему надо окрепнуть, ещё больше получить опыта в РПЛ и только потом пробовать», — цитирует Калешина Metaratings.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.