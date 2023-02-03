Овчинников: «На данный момент есть Акинфеев и остальные хорошие вратари»

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о том, кого он считает лучшим российским голкипером.

«Сафонов мне очень нравится. У него прекрасная антропометрия, он прыгучий, понимает игру. Периодами показывает очень хороший футбол. Но на сегодняшний день уступает в мастерстве и классе. На данный момент есть Акинфеев и остальные хорошие вратари», — приводит слова Овчинникова RT.

В текущем сезоне Сафонов принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Акинфеев в этом сезоне провел 18 игр за ЦСКА и пять раз сыграл «на ноль».