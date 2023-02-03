Нобоа: «Сегодня результата не было, но мы показали хороший футбол»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (0:1).

- Оцените результат. Поражение, но, тем не менее, что можно занести в актив? За что можно похвалить команду?

- Мы старались играть компактно, всё видно на поле. Обороняемся очень хорошо. У нас товарищеские игры. Мы показали хороший футбол, создали хорошие моменты. Посмотрим дальше.

- Как-то договаривались с командой, что во втором тайме 10 человек выйдут на замену? Или это был сюрприз от главного тренера?

- Мы все должны были играть 60 минут, до игры так говорили. Мы чувствовали, что играли лучше, поэтому нужно смотреть, что будет дальше, когда будем получать игровую практику.

- Только Николай Заболотный весь матч отыграл. Почему?

- Он вратарь.

- Ему полегче?

- Да, конечно.

- Какое настроение в команде? Каково самочувствие, все ли себя хорошо ощущают?

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- Грустно, конечно, потому что мы только бегаем, бегаем и бегаем. Хотя мы и играем порой в футбол. Сегодня результата не было, но мы показали хороший футбол, это самое важное. Посмотрим на следующие игры.