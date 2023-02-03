Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мелкадзе поделился главным сожалением после матча с «Краснодаром»

03 Февраля 2023 • 21:44 Комментировать (1)
Краснодар
1:0
Сочи
окончен

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (0:1).

- Что по персональной форме? Потому что мы нахваливали вас по ходу первого тайма, отмечали и рывки ваши, и форму. В какой форме находитесь?

- По десятибалльной шкале, если брать физическую форму, то где-то 9 из 10, наверное. Основную физическую нагрузку мы уже прошли, и неплохо, это дает результат.

- Можно это состояние назвать лучшей формой за карьеру?

- Нет, наверное. Лучшая форма была за карьеру, когда я был в «Спартаке», а потом получил травму на полгода. Вот это была лучшая форма.

- Что по первому тайму? Что по поводу футбола, который сегодня команды показали? Что получилось, что нет? Казалось, что перед этой заменой, когда видели, что сейчас полностью обновится состав, хотели выжать максимум, забить?

- Единственное, чего не хватило, наверное, - сыграть первый тайм полностью, как 15 минут второго мы играли. Если бы мы так сыграли, более чем уверен, что результат был бы в нашу пользу.

- Что по требованием Кубрана Бердыева? Потому что вы впервые с ним работаете. Что удивило, что нового, что интересного?

- Для меня это один из самых сильных тренеров в России, я повторюсь. И видно насколько ребята вслушиваются на тех же теоретических занятиях. Авторитет играет свою роль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Георгий Мелкадзе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
03 Февраля 2023 в 21:47
ай судейка за краснадыр тапил.. )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
22:01 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Раконьяц ничем не помог «Локомотиву»
22:00 · Россия. Премьер-лига
Бердыев - о «Краснодаре»: «Я думаю, что это мощная команда будет»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Ловчев – о матче «Ростов» - «Спартак»: «Селихов проявил себя не в первый раз очень хорошо»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Понравился хороший настрой команды»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Сафонов: «Понравилась самоотдача ребят, они хотели играть и выиграть»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Олег Цымбаларь – о матче «Спартак» - «Реал»: «Отправили письмо, ждём подтверждение от фонда»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе поделился главным сожалением после матча с «Краснодаром» 1
21:38 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Сегодня результата не было, но мы показали хороший футбол»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Еремякин: «Положительно отношусь к возвращению офсайдных линий VAR в РПЛ»
21:29 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» может получить от продажи Раконьяца пять миллионов евро
21:22 · Россия. Премьер-лига
Ловчев – о Дуарте и Тавареше: «Не увидел каких-то серьёзных ошибок с их стороны»
21:11 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отдал Раконьяца в аренду «Црвене Звезде» официально
21:11 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «То, что судьи должны объяснять свои решения - это тоже абсолютно нормально»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Спартак» не станет чемпионом, даже если купит Малкома»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко рассказал о своей несостоявшейся карьере игрока
Все новости
Рекомендуем