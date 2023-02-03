Мелкадзе поделился главным сожалением после матча с «Краснодаром»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (0:1).

- Что по персональной форме? Потому что мы нахваливали вас по ходу первого тайма, отмечали и рывки ваши, и форму. В какой форме находитесь?

- По десятибалльной шкале, если брать физическую форму, то где-то 9 из 10, наверное. Основную физическую нагрузку мы уже прошли, и неплохо, это дает результат.

- Можно это состояние назвать лучшей формой за карьеру?

- Нет, наверное. Лучшая форма была за карьеру, когда я был в «Спартаке», а потом получил травму на полгода. Вот это была лучшая форма.

- Что по первому тайму? Что по поводу футбола, который сегодня команды показали? Что получилось, что нет? Казалось, что перед этой заменой, когда видели, что сейчас полностью обновится состав, хотели выжать максимум, забить?

- Единственное, чего не хватило, наверное, - сыграть первый тайм полностью, как 15 минут второго мы играли. Если бы мы так сыграли, более чем уверен, что результат был бы в нашу пользу.

- Что по требованием Кубрана Бердыева? Потому что вы впервые с ним работаете. Что удивило, что нового, что интересного?

- Для меня это один из самых сильных тренеров в России, я повторюсь. И видно насколько ребята вслушиваются на тех же теоретических занятиях. Авторитет играет свою роль.