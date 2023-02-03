Арбитр Сергей Иванов положительно оценил эксперимент с ВАР

Главный арбитр матча «Краснодар» - «Сочи» (1:0) Сергей Иванов дал комментарий в эфире канала «Матч Премьер»

- Показалось, что эксперимент был удачным. Как оно было изнутри? В чем были сложности?

- Да сложностей никаких нет. Почему? Потому что, в принципе, эта работа похода на работу ВАР, только несколько усеченная, потому что проверяется только два момента максимум в тайме. В настоящей игре мы проверяем просто каждый момент.

- Но формулировать свою позицию было сложно или нет? С пониманием того, что это идет не коллегам и друзьям в комнату ВАР, а все-таки на большую аудиторию?

- Нет, абсолютно не сложно формулировать, потому что каждый момент в игре мы проговариваем. То есть, мы уходим полностью объясняя момент, и принимаем решение. Мы уходим, и арбитр ВАР знает, что ты будешь принимать и почему ты это делаешь.

- В первом эпизоде, казалось, был довольно простой момент, там мяч попал в грудь, не в руку. А во втором моменте, почему в игре не разглядели эту грубость? Но видеоповтор помог.

- Для этого видеоповторы и нужны, потому что мы не всегда все детали в игре видим. То, что я видел, что не было наступа, и это был небольшой вскользь. И самого момента наступа, и когда нога идет достаточно опасно на сгиб, этого не было заметно в игре. Соответственно, мы принимаем решение. Для этого ВАР и существует, чтобы исправлять сложные моменты.

- Вообще такое ощущение, что вы с коллегами будто не хотите раздавать желтые карточки, хотите дать больше динамики. Мы рассуждали, когда будет первая карточка на турнире, как оно изнутри? Есть ли какая-то установка для себя?

- Установки нет, мы смотрим. Желтая карточка - это элемент управления игрой. Если мы справляемся без этого, то есть моменты пограничные.

- То есть, если пограничные, то на таком турнире лучше не давать?

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- Все зависит от игры и эпизода. Установки такой нет, просто мы видим, что в целом на турнире за две игры нет грубости, нормальные отношения у игроков между собой. Все понимают, что на фоне усталости играют. Конечно, один эпизод с красной карточкой выбивается. Не знаю почему, потому что в игровом эпизоде игроки «Сочи» хотели остановить атаку в зародыше. Получилось грубовато, но я уверен, что не было умысла нанесения травмы.

- Вы уже поучаствовали в этом эксперименте. Как вам кажется, имеет ли право на жизнь такой формат в официальных матчах, когда арбитр сообщает в том числе телезрителям причины своего решения?

- Это не в моей компетенции. Если у нас это будет прописано в договоре, и РФС решит, то мы будем это делать.

- То есть, вам комфортно?

- Не проблема.