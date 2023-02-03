Ивич объяснил отсутствие Сперцяна в составе «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Ваш визави Бердыев сказал, что для него сегодня первостепенно отработать оборонительные действия, выход из обороны. Что для вас сегодня самое главное?

- На данный момент я хочу увидеть от нашей команды хорошую игру в атаке и обороне. Это то, над чем мы работали всё это время. Также я хочу увидеть хороший переход из атаки в оборону и наоборот. Глобально я хочу увидеть, как моя команда тренировалась всё это время.

- Вопрос по составу, где Сперцян? Стоит ли нам переживать?

- Сперцян почувствовал небольшую боль во время тренировки 2-3 дня назад, поэтому мы решили от греха подальше, чтобы он не играл в этом матче.