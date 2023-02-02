Кириченко — о зимнем Кубке РПЛ: «У каждого тренера стоит задача победить, но она не первоочередная»

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко высказался в преддверии старта товарищеского зимнего Кубка РПЛ.

«У каждого тренера стоит задача победить, но она не первоочередная. Идет подготовка к Кубку страны и чемпионату. Но каждому все равно хочется выиграть, хорошая идея проводить такие соревнования», — приводит слова Кириченко «Матч ТВ».

В зимнем Кубке РПЛ примут участие «Спартак», «Ростов», «Сочи» и «Краснодар».

Турнир стартует сегодня, 2 февраля, матчем между «красно-белыми» и подопечными Валерий Карпина. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.