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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бердыев: «Сочи» не будет похож на «Рубин» и «Ростов»

01 Февраля 2023 • 15:00 Комментировать
Краснодар
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Сочи
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03.02 19:30

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев рассказал о том, какой футбол он планирует прививать своей новой команде. Напомним, 70-летний специалист возглавил южан в ноябре прошлого года. Ранее он работал в «Рубине» и «Ростове».

«Какой стиль будет у «Сочи»? Это будет не «Ростов» и не «Рубин». У нас будет другая команда», — цитирует Бердыева «РБ Спорт».

Отметим, что вместе с «Рубином» Бердыев дважды выигрывал чемпионат России, а ростовчан приводил к серебряным медалям РПЛ в 2016 году.

После 17 туров текущего розыгрыша главного футбольного дивизиона России «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.
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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Рубин Курбан Бердыев Сочи
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