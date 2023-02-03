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Бердыев - о «Краснодаре»: «Я думаю, что это мощная команда будет»

03 Февраля 2023 • 22:00 Комментировать
Краснодар
1:0
Сочи
окончен

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (0:1).

- Какую назовете главную претензию к своей команде сегодня?

- То, что я до игры говорил, для нас важно было определить оборонительные функции в разных фазах. Здесь есть проблема. Атаку мы еще не наигрывали. Но в целом были неплохие эпизоды, когда мы правильно перестраивались и достаточно неплохо играли.  Удовлетворение в целом от игры есть. Даже вдесятером мы играли неплохо. Атакующие действия оставляют желать лучшего, особенно по первому тайму. Есть над чем работать. Но удовлетворение от игры в целом есть.

- В чем проблема  с реализацией, забитые ноги или другие причины?

- Фон усталости есть, безусловно. Потому что под нагрузкой ребята играют. Вы видели, что ребята первого состава уже двигались через не могу. Но это запланированная  работа. В следующем матче уже другие ребята будут работать в таком режиме.

- Как прокомментируете эпизод с Мещаниновым? Потому что на видеоповторе выглядело все страшновато.

- Это неправильно, так нельзя играть. Тем более, я считаю, это неоправданно, там ничего опасного не было. Да, контратака, но мы были ближе к воротам и достаточно неплохо смещались. Если технически тактический фол должен был быть, но только не такой.

- Что скажете по сопернику? Потому что вы впервые увидели «Краснодар» Ивича.

- Знаете, приятная команда. Знает, что делать, достаточно хороший прикуп, особенно в передней линии. Достаточно квалифицированные игроки, я думаю, что времени достаточно, чтобы еще перед сезоном наиграть состав. Я думаю, что это мощная команда будет. Мне понравилось.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Курбан Бердыев Сочи
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