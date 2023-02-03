Ивич: «Понравился хороший настрой команды»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (1:0).

- Конечно, я скажу, что игра была интересной с самого начала и до конца. Обе команды себя хорошо показали, и я увидел хороший ритм в игре. Со стороны нашей команды хочу заметить, что в первой половине мы создавали такие хорошие шансы, а также мы владели мячом достаточно часто и показали атаку, которую тренировали на занятиях до этого. Также мне понравился хороший настрой команды.