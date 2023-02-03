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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бердыев: «На этом турнире мы акцент делаем больше на оборонительные действия»

03 Февраля 2023 • 19:30 Комментировать
Краснодар
1:0
Сочи
1 2.20 X 3.60 2 3.40
перерыв

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- На сколько процентов готова ваша команда?

- Вчера мне игра понравилась, хороший темп был, приятно было смотреть. Посмотрим. У нас есть определенное количество времени, которое группа игроков будет играть в этом матче. Потом будут большие замены. Соответственно, в следующем матче будут играть другие футболисты.

- Вчера разные подходы были у соперников. Спартаковский тренер делал два подхода по 45 минут разными составами. Валерий Георгиевич после 60-й минуты делал замены. Как вы в этом плане раскладываете время?

- Вы «Краснодар» представляете?  (смеется). А если серьезно, по 60 минут.

- Много вопросом персонально по Сиссоко, я вижу он у вас в стартовом составе. По ходу сезона многие его критиковали за грубые ошибки. Вы уже познакомились? Что о нем скажете?

- Мы с самого начала сказали, что все начинают с нуля. Поэтому кто себя максимально хорошо и положительно проявляет, тот и имеет преимущество. Но на данном этапе ни о чем не говорит, потому что в следующем матче будут другие играть.

- Какую фазу, элемент, что особенно интересно отработать в матче против такого соперника, как «Краснодар»?

- Все сразу невозможно отработать, поэтому на этом турнире мы акцент делаем больше  на оборонительные действия. Это не значит, что мы будем у своей штрафной сидеть. Это и высокий прессинг, и в средней зоне. Вот в этом. Дальше уже наработки следующего сбора будут атакующими.

- Уже пару дней прошли после пресс-конференции. Мало ли, вдруг что-то изменилось, потому что мало времени остается до начала чемпионата. Собираетесь ли вы делать какие-то трансферы? Какие позиции вам было бы интересно усилить?

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- Мы говорили про осевую линию, у нас есть интерес к этим позициям. Но если не будет, то не будет, у нас достаточно такой сплоченный коллектив. Я думаю, что за счет коллективных действий мы сможем реализовать свои возможности.

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Курбан Бердыев Сочи
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КРАСНОДАР СОЧИ
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