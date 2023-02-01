Ивич: «Сафонов способен заиграть в Европе»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о вратаре своей команды Матвее Сафонове.

По мнению сербского специалиста, 23-летний футболист способен заиграть в Европе.

«Сафонов — наш капитан, талантливый голкипер. Я вижу его талант, он способен в будущем заиграть в Европе», — приводит слова Ивича Sport24.

Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» в начале января текущего года. Ранее он работал в «Маккаби» из Тель-Авива, а также в английском «Уотфорде» и греческом ПАОКе.

После 17 туров РПЛ «быки» набрали 25 очков, расположившись на восьмой строчке турнирной таблицы. От лидирующего «Зенита» «Краснодар» отстаёт на 17 очков.