Сафонов: «Понравилась самоотдача ребят, они хотели играть и выиграть»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (1:0).

- Мне показалось, что играли хорошо, старались выполнять то, чем были заняты в последние три недели, потому что поменялся тренер, поменялись требования. Стараемся их выполнять. По большой части, я думаю, получалось, как для первого-второго матча, тем более, соперник был посильнее, чем в прошлом матче. Поэтому посмотрим уже на повторе, какие были огрехи. Но в целом мне понравилась самоотдача ребят, они хотели играть и выиграть. Это очень важно.

- Владимир Ивич какую установку давал перед началом матча? Как себя вел в перерыве? Как он в целом осваивается в команде?

- Естественно, мы обговаривали какие-то тактические действия, как он хочет, чтобы мы играли, как он видит нашу игру. Мы старались.

- Бразильский защитник Борхес сегодня дебютировал в команде. Как оцените его действия?

- Какой бразильский защитник?

- Кади Борхес, 20-й номер.

- Кади? Я понял. Он не защитник, а полузащитник. Мне понравилось, как он отыграл сегодня. Вообще провели эти недели, мне очень нравится он как футболист, технически. Качественный. Он может разнообразить нашу игру и украсить ее.