Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «У Сперцяна есть все качества, чтобы заиграть в Италии»

01 Февраля 2023 • 11:26 Комментировать
Краснодар
...
Сочи
1 2.10 X 3.50 2 3.40
03.02 19:30

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о шансах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна заиграть в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Фиорентина» и «Лацио».

По мнению Камоцци, Сперцян обладает всеми необходимыми качествами для успешной игры в итальянской Серии А.

«Ко мне действительно обращались по поводу Сперцяна, я сказал, что он — хороший игрок. У него есть все качества, чтобы заиграть в Италии», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провёл в составе «быков» 21 матч, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Франко Камоцци Эдуард Сперцян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
14:01 · Россия. Премьер-лига
В «Севилье» высказались об интересе к Абаскалю
13:19 · Россия. Премьер-лига
Юран: «У Филина есть все данные для того, чтобы перейти в чемпионаты Германии и Италии»
13:02 · Россия. Премьер-лига
«Севилье» интересен тренер «Спартака» 1
12:42 · Россия. Премьер-лига
«Остенде» заплатит «Крыльям Советов» 250 тысяч евро за Барача
12:02 · Россия. Первая лига
Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до начала товарищеского матча
11:44 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» интересен «Лиону»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «У Сперцяна есть все качества, чтобы заиграть в Италии»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Агаларов — о своей игре за «Уфу»: «Если Холанн много забивает, весь «Манчестер Сити» играет только на него?»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Кутицкий считает, что «Динамо» способно догнать «Зенит»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Реала» и «Арсенала» рассказал о несостоявшемся трансфере в «Спартак»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюбе стоит задуматься над завершением футбольной карьеры»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Дасаев высказался о шансах «Спартака» на чемпионство
01:40 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник «Химок» Филин уехал играть в Бельгию 1 официально
00:43 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Крыльев Советов» Барач перешёл в бельгийский «Остенде»
00:15 · Россия. Премьер-лига
Гамид Агаларов рассказал, почему не уехал в Европу
Все новости
Рекомендуем