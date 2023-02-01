Камоцци: «У Сперцяна есть все качества, чтобы заиграть в Италии»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о шансах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна заиграть в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Фиорентина» и «Лацио».

По мнению Камоцци, Сперцян обладает всеми необходимыми качествами для успешной игры в итальянской Серии А.

«Ко мне действительно обращались по поводу Сперцяна, я сказал, что он — хороший игрок. У него есть все качества, чтобы заиграть в Италии», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провёл в составе «быков» 21 матч, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.