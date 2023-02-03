Агент Кайо: «Ивич произвёл впечатление на всех игроков «Краснодара»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, поделился информацией о работе игрока под руководством Владимира Ивича.

«Кайо очень хорошо тренируется, сейчас он полностью сосредоточен на второй части сезона. Ивич произвел впечатление на всех игроков, всем нравится с ним работать», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Сегодня, 3 февраля, «Краснодар» встретится с «Сочи» в рамках первого тура зимнего Кубка РПЛ, начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры можно будет следить на портале LiveResult.