Ахметову понравилась атмосфера в Воронеже

В шестнадцатом матче российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодару» пришлось съездить в Воронеж для игры с вернувшимся в этом сезоне в высший дивизион российского футбола «Факелом». Как и многие другие игры «Факела», эта встреча прошла результативно - команды забили по три мяча друг другу. Полузащитнику «Краснодара» Ильзату Ахметову очень понравилась атмосфера на стадионе соперника.

- Атмосфера в Воронеже топовая. Очень обидно, что сыграли вничью, упустили такую игру, - заявил Ахметов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, семнадцатом туре, «Краснодар» сыграет на выезде с «Оренбургом».