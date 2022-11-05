Реальный ва-банк: «Факел» отобрал победу у «Краснодара» после дубля Квеквескири

«Факел» реально до конца боролся за результат в матче 16-го тура Премьер-лиги против «Краснодара». Команда из Воронежа открыла счет в споре с «Краснодаром», после чего пропустила трижды. В концовке Ираклий Квеквескири дальним ударом отыграл один гол и подарил надежду партнерам. Он же реализовал еще один шанс и после подачи углового в касание снова отправил мяч в сетку ворот Матвея Сафонова - 3:3. «Факел» реально пошёл ва-банк, и это сработало.

«Быки» в таблице опускаются на седьмое место, соперник - 12-й.