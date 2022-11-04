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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Свинов: «Будет кайф, если мы не вылетим»

04 Ноября 2022 • 18:43 Комментировать
Факел
...
Краснодар
Через 20 ч. 20 мин.

Вратарь «Факела» Илья Свинов прокомментировал турнирное положение своей команды в чемпионате России.

Свинов признался, что у него вызывают положительные эмоции мысли о возможном итоговом раскладе турнирной таблицы Российской Премьер-лиги, при котором воронежский коллектив окажется выше столичного «Локомотива» в тот момент, когда москвичи будут находиться в зоне стыковых матчей.

Футболист считает сохранение прописки в РПЛ с учётом самого низкого бюджета в лиге сложной задачей. Спортсмен положил возможным победу в отдельных противостояниях, однако на дистанции непременно будут возникать проблемы.

«Будет кайф, если мы не вылетим», - приводит слова Свинова «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Чемпионат России Илья Свинов
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