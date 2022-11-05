«Краснодар» отыгрался в матче с «Факелом»

Первые таймы субботних матчей 16-го тура Премьер-лиги получаются на редкость результативными. В споре «Краснодара» и «Факела» был забит ещё один гол. «Быки» пропустили после «привоза» Матвея Сафонова, и точку в той атаке поставил Роман Акбашев. «Краснодар» отыгрался под конец первой 45-минутки. После подачи углового к воротам соперников из Воронежа мяч некоторое время погулял у вратарской, и Джон Кордоба переправил его в сетку.

Южане сравняли счет (1:1) и на эту минуту идут на седьмом месте, их соперник делит 12-е место в таблице. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.