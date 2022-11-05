Пятибратов: «Факел» будет рисковать, нужна победа, мы готовы играть ва-банк»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- В состав возвращается Хызыр Аппаев. Он пропускал прошлый матч из-за повреждения. Он готов провести на поле все 90 минут?

- Да, Хызыр готов провести 90 минут на поле.

- Ильнур Альшин в прошлом матче был заменен в первом тайме. После игры вы тоже высказали недовольство его действиями. Сегодня он в стартовом составе. Была проведена какая-то дополнительная работа с ним?

- Бывает такое, что футболист немного не попал в игру, были требования. Но это для нас не проблема. Мы верим в каждого футболиста, сегодня у него шанс реабилитироваться. Сегодня у нас вообще у всех стоит задача реабилитироваться за очень жесткое поражение в Оренбурге.

- В первом круге «Факел» одержал только одну победу, при этом дома довольно неплохая серия из пяти ничьих. Будет ли «Факел» играть более рискованно в атаке, чтобы дома добиваться уже побед?

- Да, «Факел» будет рисковать, нужна победа. Мы готовы играть ва-банк.