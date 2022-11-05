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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Перестрелка» в Воронеже: «Факел» с 1:3 спас ничью в домашнем матче против «Краснодара»

05 Ноября 2022 • 18:27 Комментировать (1)
Факел
3:3
Краснодар
окончен

«Факел» принимал «Краснодар» в рамках 16-го тура чемпионата России.

Протокол игры  
Факел3:3Краснодар
(1:0) Акбашев Роман11'  
  29'Кордоба Джон (1:1)
  43'Баньяц Михайло (1:2)
  62'Ионов Алексей (1:3)
(2:3) Квеквескири Ираклий72'  
(3:3) Квеквескири Ираклий84'  
Свинов ИльяМорозов ЕвгенийСуслов КириллБожин СергейМагаль РусланДмитриев Олег  33' 47' (Гонгадзе Георгий ( 47') Квеквескири Ираклий  39' 90' (Мендель Андрей ( 90') Альшин Ильнур 46' (Черов Василий ( 46') Максимов Максим 47' (Черняков Даниил ( 47') Акбашев РоманАппаев Хызыр
Запасные: Дашаев АсланШаваев АлиханСмирнов МихаилГородовой АлексейБрызгалов СергейИвахнов МатвейМастерной ВладиславШляков Евгений
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичКайо ПанталеаоСорокин ЕгорРамирес КристианЛенини ПинаИонов АлексейБаньяц Михайло  48'Кривцов НикитаАхметов Ильзат 83' (Петров Сергей ( 83') Кордоба Джон  48'
Запасные: Апеков РусланБородин Сергей АлексеевичМацукатов АлексЯкимов ВячеславАгкацев СтаниславПивоваров ДмитрийПопов ОмарЛитвинов Вячеслав
05 ноября. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

Видео

3:3. Гол Ираклия Квеквескири (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:3. Гол Ираклия Квеквескири (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:3. Гол Ираклия Квеквескири (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:3. Гол Ираклия Квеквескири (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Рамирес не забил пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Рамирес не забил пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:3. Гол Алексея Ионова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:3. Гол Алексея Ионова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол с пенальти Михайло Баньяца (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол с пенальти Михайло Баньяца (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Джона Кордоба (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Джона Кордоба (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Романа Акбашева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Романа Акбашева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Воронеж встречал второй круг РПЛ матчем против «Краснодара». Думается, оба футбольных города не очень довольны турнирной ситуацией после первых 15 туров. «Факел», так мощно прогремевший своими фанатами, с одной-единственной победой всего на 3 балла возвышается над зоной вылета, а «Краснодар», преследовавший топ-3, лидеров отпустил. «Быки» упали на шестое место и гораздо ближе находятся к «Сочи», чем к «Спартаку».

Сторожук всё меньше молодёжи оставляет в старте. Вот в матче против «Факела» только Волков и Кривцов появились с первых минут. Остальные – сплошь ветераны: Рамирес, Кайо, Сорокин, Ленини, Баньяц, Ахметов, Кордоба, Ионов. И этот опытный состав «Краснодара» решил начать с трудностей – быстро пропустил. Сафонов неудачно вынес мяч в ноги Аппаеву, Хызыр сразу же вырезал прострел на 11-метровую отметку, откуда точно пробил Роман Акбашев – 1:0.

Вообще Аппаев очень «понравился» краснодарцам. Вскоре Кайо вложил мяч в ногу форварду и организовал тому выход один на один, но Сафонов уже себя переиграть не позволил. А спустя пять мину прилетел ответ. После подачи от угла поля Ленини пробил в Сорокина, отскок же поймал Кордоба и занёс мяч в сетку, пробив с шести метров по пустому углу – 1:1. Под конец первого тайма «Краснодар» и вперёд вышел. Свинов на правом углу вратарской срубил Кордобу, а затем чуть-чуть не достал мяч после удара с «точки» от Михайло Баньяца.

Вторую половину встречи «Факел» начал с тройной замены. Максимов, Дмитриев и Альшин остались отдыхать, а Гонгадзе, Черняков и Черов появились на поле. И эти перестановки оказали эффект, «Факел» создал два супермомента. Вот только кураж поймал Матвей Сафонов, сначала отразивший выстрел в упор от Аппаева, а затем ещё и у штанги парировал мяч после удара головой Морозова с трёх метров. За такую расточительность гости наказали.

Сафонов вновь спас, Кривцов раскрутил быструю контратаку и прострелил на Ионова. Алексей через рикошет от Божина мяч получил, завершив всё действо уверенным ударом под перекладину – 1:3. Должен был закрывать вопросы Рамирес, но не реализовал пенальти, назначенный на очередной фол на Кордобе. Свинов сотворил классный сейв и подарил «Факелу» силы на камбэк.

После неудачного розыгрыша углового последовал шикарный удар Квеквескири. Ахметов неудачно вынес, а Ираклий ударом с ходу уложил мяч точно в верхний угол. И это был только первый акт спасения, давление «Факела» усилилось, «Краснодар» просто отбивался. За шесть минут до конца основного времени Ираклий Квеквескири вновь сверкнул на розыгрыше углового, точно пробив после скидки Чернякова – 3:3. Остросюжетный триллер в Воронеже! Но закончилось всё миром.

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Комментарии (1)
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ингерман
05 Ноября 2022 в 18:29
ай воц шо нада была сматрец.. а не флегмавский хфуцбол.. )))
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