Свинов: «В любом случае я вернусь в «Спартак»

Вратарь «Спартака» Илья Свинов, выступающий за воронежский «Факел» на правах аренды, рассказал о своих дальнейших планах. Напомним, что по окончании нынешнего сезона 22-летний голкипер должен будет вернуться в московский клуб.

«Конечно, тема с возвращением в «Спартак» не закрыта. Там контракт до 2025 года. В любом случае я туда вернусь. Но как будет потом, никто сейчас не скажет. Может быть, я буду конкурентоспособен и мне скажут, что я могу остаться», — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне вратарь провёл в составе «Факела» 12 матчей, пропустив в них 21 гол и трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности. Свой следующий матч команда из Воронежа проведёт завтра, 5 ноября, против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.