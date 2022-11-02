Агент Сулейманова: У игрока нет обид на «Краснодар»

Алан Агузаров, агент нападающего израильского «Хапоэля» Магомеда-Шапи Сулейманова, ответил на вопрос, обижен ли игрок на «Краснодар». Напомним, игрок находится в аренде в «Хапоэле», а права на него принадлежат «быкам».

«Никаких обид нет. У него свои задачи и цели, и Шапи думает только об этом. Слава Богу, что сейчас он показывает свою лучшую игру», — цитирует слова Агузарова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что израильский клуб планирует приобрести Сулейманова у «Краснодара», в договоре аренды указана сумма выкупа в один миллион евро.

По этому поводу агент заявил, что никаких контактов с «Краснодаром» о возможном переходе игрока на постоянной основе в «Хапоэль» не было, ведь в соглашении уже указаны все нюансы, если клуб захочет, то выкупит нападающего.