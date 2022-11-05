И второй голкипер ошибся, «Факел» уже проигрывает «Краснодару»

В матче 16-го тура Премьер-лиги между «Факелом» и «Краснодаром» стремительно разворачиваются события. Команда из Воронежа повела после грубой ошибки голкипера Матвея Сафонова. При счете 1:1 крайне неважно сыграл и его оппонент Илья Свинов. Арендованный у «Спартака» вратарь выбежал из ворот и сбил противника в ситуации, которая того не требовала. Михайло Баньяц подошел к мячу и пробил низом в правый угол ворот, Свинов едва не выручил. «Краснодар» уже ведет в счете и выходит на пятое место в турнирной таблице, соперник - делит 13-15-е место.

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