Сторожук нашёл положительный момент в отсутствии Сперцяна

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Главный вопрос: отсутствие Эдуарда Сперцяна. Как «Краснодар» сегодня будет решать проблему отсутствия лидера?

- У нас есть игроки на эту позицию, которые могут сыграть. Им предоставляется шанс проявить себя. Естественно, Эдик - это ключевая фигура для нашей команды. Атакующий потенциал, естественно, падает. Так скажем, есть положительный момент в том, что Эдик играет на три фронта. Есть определенная усталость и микроповреждения. Может быть, к лучшему, что перед концовкой и кубковыми встречами у него будет небольшая пауза.