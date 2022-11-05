Ионов стал автором третьего гола в ворота «Факела»

В матче 16-го тура Премьер-лиги между «Факелом» и «Краснодаром» команде из Воронежа действительно пришлось идти ва-банк, как до игры говорил главный тренер Дмитрий Пятибратов. Хозяева забили первыми, но проиграли первый тайм, а после перерыва противник отличился в третий раз. В одной из атак Сергей Божин неудачно сработал на перехвате, в итоге мяч оказался у Алексея Ионова, который тут же направил его под перекладину. Счет стал 3:1. Краснодарцы идут на пятом месте, а сопернику сегодня будет сложно выбраться из подвала таблицы.

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