Юран назвал лучшего голкипера первого круга РПЛ

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран поделился мнением, кого он считает лучшим вратарём первой половины сезона РПЛ.

«Сафонов — лучший вратарь первой части РПЛ. Матвей отлично отыграл пятнадцать матчей. Многие игры вытащил для команды именно он!» — заявил Юран «Чемпионату».

В текущем сезоне 23-летний вратарь принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 23 мяча и шесть раз смог сохранить свои ворота «сухими». Трудовой договор Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2023 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость голкипера составляет 16 миллионов евро.