«Факел» обыгрывает «Краснодар» после ошибки Сафонова

«Зенит» проигрывает «Ахмату» в 16-м туре Премьер-лиги, пропустив два гола подряд, в том числе и после грубой ошибки Дмитрия Чистякова. Не менее серьезный ляп и в пассиве голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, который в противостоянии с «Факелом» сыграл на Хызыра Аппаева, который прошел к лицевой линии и сыграл на Романа Акбашева, а тот без помех переправил мяч в цель. Счет стал 1:0 в пользу команды из Воронежа. На эту минуту она покидает квартет худших команд, «быки» - пока седьмые.

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