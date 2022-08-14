Личка объяснил часть из 7 перестановок в старте «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- «Оренбург» выставляет стартовый состав с семью изменениями по сравнению с прошлым туром. С чем связано?

- Да, потому что у Андрея Малых случилась травма, у него операция на мениске. У Эктова что-то случилось в четверг на тренировке, решили его не трогать, не рисковать. Лучше пропустить один матч и потом играть. Что касается других футболистов, впереди работа нападающего не такая, как я бы хотел, поэтому сегодня с первых минут выходит играть Брайан Мансилья.