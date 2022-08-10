​Бородюк – о слухах об увольнении: «Был пьяный, не читал»

Ходят слухи, что следующая тренерская отставка сезона случится в «Торпедо». Александра Бородюка якобы может сменить Виктор Ганчаренко, которого все прекрасно знают главным образом по работе с ЦСКА. Сам Бородюк дал комментарий по поводу появившихся слухов.

«Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал. Если про кого-то и пишут, то встретимся с потенциальными новичками и будем выпивать», - высказался Бородюк, чьи слова приводит «РИА Новости».

После четырёх сыгранных туров «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Александра Бородюка смогла раздобыть только один зачётный балл.

Следующий матч «Торпедо» проведёт 14 августа – против «Оренбурга».