Источник опроверг слухи о том, что Ганчаренко станет тренером «Торпедо»

В московском «Торпедо» не планируется смена главного тренера, Александр Бородюк продолжит работу с командой. Слухи о расставании с бывшим игроком немецкого «Шальке» появились после неудачного старта команды в РПЛ - всего лишь одно очко в четырех матчах.

В качестве возможной кандидатуры называлось имя бывшего главного тренера московского ЦСКА и «Краснодара» Виктора Ганчаренко. Однако «Спорт-экспресс», ссылаясь на внутренние источники, сообщает о том, что Бородюка увольнять не собираются.

- Бородюк продолжает работу с командой. Руководство доверяет тренеру, - заверил источник.