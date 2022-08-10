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Источник опроверг слухи о том, что Ганчаренко станет тренером «Торпедо»

10 Августа 2022 • 01:58 Комментировать
Оренбург
...
Торпедо Москва
14.08 17:30

В московском «Торпедо» не планируется смена главного тренера, Александр Бородюк продолжит работу с командой. Слухи о расставании с бывшим игроком немецкого «Шальке» появились после неудачного старта команды в РПЛ - всего лишь одно очко в четырех матчах.

В качестве возможной кандидатуры называлось имя бывшего главного тренера московского ЦСКА и «Краснодара» Виктора Ганчаренко. Однако «Спорт-экспресс», ссылаясь на внутренние источники, сообщает о том, что Бородюка увольнять не собираются.

- Бородюк продолжает работу с командой. Руководство доверяет тренеру, - заверил источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк Виктор Ганчаренко
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