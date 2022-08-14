Игнатьев: «Торпедо» не готово к РПЛ»

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги новичок «Оренбург» одержал уже вторую победу по ходу турнира. Это случилось в поединке с другим вышедшим в этом сезоне в РПЛ клубом - московским «Торпедо».

Российский специалист Борис Игнатьев традиционно внимательно следит за выступлениями автозаводцев. Он прокомментировал очередную неудачу клуба, отметив, что «Торпедо» фактически не готово к выступлениям на таком уровне.

- «Торпедо» оказалось не готово к уровню РПЛ, но это было предсказуемо. В последние годы команды, вышедшие из Первой Лиги, вообще с большим трудом адаптируются в высшем дивизионе. Единственное исключение — прошлогодние «Крылья Советов». Результаты «Торпедо» на старте сезона говорят сами за себя, - заявил Игнатьев в эфире телеканала Матч ТВ.

В следующем, шестом туре российского чемпионата «Торпедо» предстоит гостевой матч против «Зенита».