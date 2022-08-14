Бородюк: «Всё решило удаление»

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги новичок «Оренбург» одержал уже вторую победу по ходу турнира. Это случилось в поединке с другим вышедшим в этом сезоне в РПЛ клубом - московским «Торпедо».

Наставник московского клуба, известный в прошлом футболист Александр Бородюк, считает, что ключевым моментом матча для его команды стало удаление в начале второго тайма, когда с поля был выдворен вратарь Илья Кутепов. После этого шансов отыграться уже не осталось.

- Сегодня получилась сложная игра вдесятером. Надо посмотреть эпизод с красной карточкой — как это произошло. На мой взгляд, это был ключевой момент всего матча. Где-то до удаления играли достаточно хорошо. Результат, конечно, неудовлетворительный, - цитирует Бородюка официальный сайт клуба.

В следующем, шестом туре российского чемпионата «Торпедо» предстоит гостевой матч против «Зенита».