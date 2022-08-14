«Оренбург» размочил счёт в игре с «Торпедо»

Изменился счёт и в другом матче пятого тура Премьер-лиги. «Оренбург» повёл в споре с «Торпедо» на 31-й минуте. Джимми Марин в чужой штрафной вывел на голевой удар Дмитрия Воробьёва, и тот открыл счёт. Интересно, что у «автозаводцев» дебютировал вратарь Александр Довбня, заменивший травмированного Виталия Ботнаря. Спустя 110 секунд после этого он пропустил мяч от бывших одноклубников.

«Оренбург» на этот момент набирает шесть очков и выходит на 10-е место. «Торпедо» с одним баллом замыкает рейтинг вместе с «Уралом». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.