Полузащитник «Торпедо» Енин: Нужно выходить и выдавать максимум в каждом матче

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин рассказал о том, что необходимо делать команде для набора очков.

«Как набирать очки? Выходить и выдавать в каждой игре максимум», — цитирует Енина «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что каждому игроку необходимо выходить на поле и выигрывать единоборства у своего соперника, нужно отдавать максимум эмоций и тогда победы придут.

«Торпедо» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав одно очко после четырех туров.

Предстоящий матч москвичи проведут в гостях с «Оренбургом», игра пройдет 14 августа в 17:30 по мск.