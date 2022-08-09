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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Енин: Нужно выходить и выдавать максимум в каждом матче

09 Августа 2022 • 18:34 Комментировать
Оренбург
...
Торпедо Москва
14.08 17:30

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин рассказал о том, что необходимо делать команде для набора очков.

«Как набирать очки? Выходить и выдавать в каждой игре максимум», — цитирует Енина «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что каждому игроку необходимо выходить на поле и выигрывать единоборства у своего соперника, нужно отдавать максимум эмоций и тогда победы придут.  

«Торпедо» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав одно очко после четырех туров.

Предстоящий матч москвичи проведут в гостях с «Оренбургом», игра пройдет 14 августа в 17:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Иван Енин
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ОРЕНБУРГ ТОРПЕДО МОСКВА
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