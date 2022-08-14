Президент «Оренбурга» прокомментировал победу над «Торпедо»

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги новичок «Оренбург» одержал уже вторую победу по ходу турнира. Это случилось в поединке с другим вышедшим в этом сезоне в РПЛ клубом - московским «Торпедо». Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал события матча.

- Не сказал бы, что победа была легкой. «Торпедо» нельзя назвать слабым соперником, это серьезная и организованная команда. Нашим футболистам было непросто, - цитирует Еремякина телеканал Матч ТВ.

В следующем, шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Оренбургу» предстоит выезд в Краснодар, на матч с «Краснодаром». Эта встреча состоится 21 августа.