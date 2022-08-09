Игнатьев — о возможном увольнении Бородюка из «Торпедо»: «Я такие отставки не понимаю»

Бывший наставник «Торпедо» Борис Игнатьев поделился мнением о возможной отставке главного тренера «автозаводцев» Александра Бородюка.

«Я такие отставки не понимаю. За четыре тура очень сложно сформировать состав, сделать такую боеспособную единицу, которая могла бы давать результат», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

Специалист заявил, что отставка Бородюка бьет по имиджу тех людей, которые приглашали его работать в «Торпедо».

Ранее сообщалось, что Бородюк может лишиться своей работы в случае поражения в матче пятого тура Российской премьер-лиги, где «Торпедо» встретится с «Оренбургом».