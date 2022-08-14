«Оренбург» добыл вторую победу в сезоне, переиграв «Торпедо» в битве новичков РПЛ

«Оренбург» принимал «Торпедо» в рамках 5-го тура чемпионата России.

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1:0. Гол Дмитрия Воробьева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Удар в перекладину Воробьева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Два новичка РПЛ, две команды из нижней части турнирной таблицы бились в Оренбурге. Хозяева пока лучше влились в сезон: у футболистов Лички есть в активе разгромная победа над «Уралом», игра выглядит более цельной. «Торпедо» же пока не попадает в реалии РПЛ, курсируют уже и слухи об отставке главного тренера. Перед пятым туром Бородюку даже пришлось отшучиваться, что они «пьют пиво с Гончаренко», которого сватают в «Торпедо» новым главным тренером. Вероятно, доля правды в этой шутке присутствует.

А подольёт новую порцию масла в огонь разговоров про отставку Бородюка этот матч. Только за первый тайм «Оренбург» наработал на такое преимущество, что счёт уже мог быть разгромным. «Торпедо» полчаса не могло даже центральную линию поля пересечь, отбивая регулярные наскоки хозяев. Оборона трудилась, не поднимая головы, но, что интересно, основной голкипер так и не пропустил. Правда, на 29-й Ботнарь, получившего небольшое повреждение, заменили, и вышел на поле Александр Довбня.

А уже через две минуты пришлось ему доставать мяч из сетки. Мансилья с Марином разогнали атаку по левому краю, последний прострелил на Дмитрия Воробьёва. Форвард «Оренбурга» парой ложных замахов запутал соперников, затем пробив под штангу – 1:0. Успел Довбня не только пропустить, но и засейвить. Сложный удар всё того же Марина парировал голкипер, достав мяч в самом углу ворот. О моментах «Торпедо» даже говорить не приходилось в эти минуты.

После перерыва Бородюк заменил Калмыкова и Рязанцева на Смольникова и Турищева, но положение это не спасло. Более того, совсем всё грустно стало для «Торпедо», когда Кутепов лупанул сзади по ногам Мансилье, собиравшемуся на свидание с голкипером. Прямая красная карточка для Ильи и ещё серия моментов на ворота Довбни, апогеем которой стал удар в молоко с восьми метров всё того же Мансильи.

Мог огорчить «Торпедо» и главный бомбардир «Оренбурга». У правого угла штрафной площади принял мяч Сычевой, чуть сместился в центр и зряче закрутил в дальний, но немного не попал. Убегали хозяева в контратаку 4 в одного после углового «Торпедо», однако Печенин, взявший на себя ответственность завершителя, в створ не попал. В общем, знатно напрощал «Оренбург» москвичей, но всё-таки победил. «Торпедо» всё сильнее оседает на дне турнирной таблицы.