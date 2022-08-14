Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» добыл вторую победу в сезоне, переиграв «Торпедо» в битве новичков РПЛ

14 Августа 2022 • 19:29 Комментировать (1)
Оренбург
1:0
Торпедо Москва
окончен

«Оренбург» принимал «Торпедо» в рамках 5-го тура чемпионата России.

Протокол игры  
Оренбург1:0Торпедо Москва
(1:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич31'  
Гошев ЕвгенийСиваков Михаил  70'Гойкович РенатоХотулёв ДанилаПолуяхтов Владимир  32'Печенин КириллАюпов ТимурLucas Vera  12' 83' (Башич Иван ( 83') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 53' (Титков Николай ( 53') Марин Джимми 84' (Ковалёв Юрий ( 84') Brian Mansilla  52' 59' (Сычевой Владимир ( 59')
Запасные: Павловец АлександрГурциев БатразКеняйкин АлексейСысуев НиколайDiego AcostaОганесян Степан
Ботнарь Виталий 29' (Довбня Александр ( 29') Нетфуллин РавильКутепов Илья  49'Кожемякин ОлегСамсонов Артём ВладимировичПомерко АлексейЕнин ИванКараев Давид 59' (Султонов Мухаммад ( 59') Рязанцев Александр 46' (Смольников Игорь ( 46') Эркинов Хожимат 81' (Лаптев Денис ( 81') Калмыков Амур 46' (Турищев Максим ( 46')
Запасные: Темников ИванЛебеденко ИгорьРейхмен БогданСимонян Артём
14 августа. Стадион "Газовик".

Видео

1:0. Гол Дмитрия Воробьева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Дмитрия Воробьева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удар в перекладину Воробьева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удар в перекладину Воробьева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Два новичка РПЛ, две команды из нижней части турнирной таблицы бились в Оренбурге. Хозяева пока лучше влились в сезон: у футболистов Лички есть в активе разгромная победа над «Уралом», игра выглядит более цельной. «Торпедо» же пока не попадает в реалии РПЛ, курсируют уже и слухи об отставке главного тренера. Перед пятым туром Бородюку даже пришлось отшучиваться, что они «пьют пиво с Гончаренко», которого сватают в «Торпедо» новым главным тренером. Вероятно, доля правды в этой шутке присутствует.

А подольёт новую порцию масла в огонь разговоров про отставку Бородюка этот матч. Только за первый тайм «Оренбург» наработал на такое преимущество, что счёт уже мог быть разгромным. «Торпедо» полчаса не могло даже центральную линию поля пересечь, отбивая регулярные наскоки хозяев. Оборона трудилась, не поднимая головы, но, что интересно, основной голкипер так и не пропустил. Правда, на 29-й Ботнарь, получившего небольшое повреждение, заменили, и вышел на поле Александр Довбня.

А уже через две минуты пришлось ему доставать мяч из сетки. Мансилья с Марином разогнали атаку по левому краю, последний прострелил на Дмитрия Воробьёва. Форвард «Оренбурга» парой ложных замахов запутал соперников, затем пробив под штангу – 1:0. Успел Довбня не только пропустить, но и засейвить. Сложный удар всё того же Марина парировал голкипер, достав мяч в самом углу ворот. О моментах «Торпедо» даже говорить не приходилось в эти минуты.

После перерыва Бородюк заменил Калмыкова и Рязанцева на Смольникова и Турищева, но положение это не спасло. Более того, совсем всё грустно стало для «Торпедо», когда Кутепов лупанул сзади по ногам Мансилье, собиравшемуся на свидание с голкипером. Прямая красная карточка для Ильи и ещё серия моментов на ворота Довбни, апогеем которой стал удар в молоко с восьми метров всё того же Мансильи.

Мог огорчить «Торпедо» и главный бомбардир «Оренбурга». У правого угла штрафной площади принял мяч Сычевой, чуть сместился в центр и зряче закрутил в дальний, но немного не попал. Убегали хозяева в контратаку 4 в одного после углового «Торпедо», однако Печенин, взявший на себя ответственность завершителя, в створ не попал. В общем, знатно напрощал «Оренбург» москвичей, но всё-таки победил. «Торпедо» всё сильнее оседает на дне турнирной таблицы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Химки 1:3 Ахмат
окончен Пари НН 3:4 Ростов
окончен Оренбург 1:0 Торпедо Москва
14.08  20:00 Спартак Москва ... Сочи 1.93 3.85 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
19:57 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Мы знаем, что статистически и исторически противостояния с «Сочи» не очень удачные»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Полоз: «Можно было и лучше сыграть»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Точилин перед матчем со «Спартаком»: «Приехали за тремя очками»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Лантратов: «Все с пониманием отнеслись к увольнению Юрана»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не скажу, что прямо в восторге от игры, мягко говоря»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Полоз: «То, что забили четыре, не отражает игру, это наша самая плохая игра»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Лантратов ответил на вопрос о том, подписал ли он контракт с ЦСКА
19:31 · Россия. Премьер-лига
Ещенко уверен в победе «Спартака» над «Сочи» 1
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 3
19:21 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов забил третий гол в ворота «Ростова», но «Пари НН» всё равно проигрывает
19:17 · Россия. Премьер-лига
Лантратов: «Увольнение Юрана? Это футбол»
19:05 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» и «Ростов» забили ещё по голу за минуту
19:02 · Россия. Премьер-лига
Мозеса прооперируют в Германии
18:54 · Россия. Премьер-лига
Комличенко ассистировал пяткой, у Полоза дубль, «Ростов» снова забил в Нижнем Новгороде
18:47 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «Карт-бланш Писарева — это ближайшие матчи»
Все новости
Рекомендуем