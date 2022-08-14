Бородюк: «Пока идёт ротация»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Сегодняшний стартовый состав «Торпедо» отличается на две позиции от того состава, который был неделю назад. С чем связаны эти изменения?

- Пока идет ротация, но надеюсь, что Игорь Лебеденко сможет сыграть в этом матче. Это, наверное, в любой команде происходит, потому что недельный цикл, тренировочный процесс, все это показывает, кто на сегодняшний день готов к игре. Посмотрим, как те игроки, которым доверено, покажут себя на футбольном поле.