Ганчаренко всё ближе к работе в «Торпедо»

В российском футболе назрела еще одна смена главного тренера после того, как со своими наставниками расстались «Химки» и «Урал». Вслед за ними то же самое может сделать и московское «Торпедо», набравшее лишь одно очко в четырех турах.

Под Александром Бородюком отчетливо зашаталось тренерское кресло, и главным кандидатом для его замены называют Виктора Ганчаренко, который остается без работы после январского расставания с «Краснодаром».

О том, что именно белорусский специалист, известный своим непростым характером, заменит Бородюка, сообщает известный агент Антон Смирнов, написавший об этом в своем телеграм-канале.