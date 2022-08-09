Широков отреагировал на возможное назначение Ганчаренко в «Торпедо»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном назначении Виктора Ганчаренко на пост главного тренера «Торпедо».

«Под него нужно усиление. Он в ЦСКА не справился: как он с «Торпедо» справится, где по большому счёту игроки Первой лиги?» — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что наставник «Торпедо» Александр Бородюк может быть уволен со своего поста, если команда уступит в матче пятого тура Российской премьер-лиги «Оренбургу».

Кандидатами на пост главного тренера московского клуба, помимо Ганчаренко, являются Игорь Черевченко и Сергей Юран.