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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РПЛ назревает вторая тренерская отставка

09 Августа 2022 • 09:47 Комментировать
Оренбург
...
Торпедо Москва
14.08 17:30

Московское «Торпедо» может в скором времени расстаться с наставником команды Александром Бородюком. Такой информацией поделились журналисты «Чемпионата».

Согласно сведениям источника, специалиста могут отправить в отставку после поединка пятого тура Премьер-лиги с «Оренбургом». Это произойдет в том случае, если «автозаводцы» потерпят поражение.

Бородюк занимает пост главного тренера «Торпедо» с 2021 года. Его трудовой договор со столичным клубом рассчитан до середины 2023 года.

По итогам четырех туров чемпионата России московская команда набрала одно очко и располагается лишь на 15-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк
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ОРЕНБУРГ ТОРПЕДО МОСКВА
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