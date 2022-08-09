В РПЛ назревает вторая тренерская отставка

Московское «Торпедо» может в скором времени расстаться с наставником команды Александром Бородюком. Такой информацией поделились журналисты «Чемпионата».

Согласно сведениям источника, специалиста могут отправить в отставку после поединка пятого тура Премьер-лиги с «Оренбургом». Это произойдет в том случае, если «автозаводцы» потерпят поражение.

Бородюк занимает пост главного тренера «Торпедо» с 2021 года. Его трудовой договор со столичным клубом рассчитан до середины 2023 года.

По итогам четырех туров чемпионата России московская команда набрала одно очко и располагается лишь на 15-й строчке в турнирной таблице.